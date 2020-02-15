الجيش يوقف مطلوبا وسجينا فارا

أعلنت ​قيادة الجيش​ في بيان لها عن "توقيف دورية من ​مديرية المخابرات​ في صيدا، للمطلوب يوسف فادي ​الذوق​، الملقب أبو البراء، لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية (​فتح الإسلام​ - داعش). وكان دخل سابقا إلى ​مخيم عين الحلوة​ برفقة الإرهابي ​شادي المولوي​. وبعد مغادرة الأخير المخيم، التحق بمجموعة الإرهابي الفلسطيني هيثم محمود مصطفى الملقب (الشعبي)".

كذلك، أعلنت ​القيادة​ "توقيف دورية من المديرية المذكورة في محلة صبرا، السجين الفار ع.د. الذي كان من عداد ​السجناء​ الفارين من نظارة فصيلة الأوزاعي بتاريخ 11/02/2020. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".