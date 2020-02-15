إعتبرت عضو كتلة المستقبل النائبة رولا الطبش جارودي، أن كلام رئيس الجمهورية الأسبق اميل لحود، "ليس غريبا عليه ان يعود الى ملفاته السوداء في التهجم على الرئيس الشهيد رفيق الحريري، انما الغرابة تكمن في تعيير الرئيس الشهيد بعلاقاته مع مسؤولين سوريين".
وأشارت الطبش في تصريحات لها على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "لحود كما يعلم أصغر طفل في لبنان كان صنيعة النظام السوري، وتحديدا غازي كنعان الذي نصبه رئيسا على اللبنانيين ومن بعده رستم غزالي الذي كانت دوائر قصر بعبدا تأتمر بأوامره، لاسيما غرفة الأوضاع التي شكلها لحود ولم يكن من مهمة لها سوى تركيب الملفات ومطاردة كل ما يمت الى الحريرية بصلة".
ولفتت الطبش إلى أن "سعد الحريري ليس من شيمه الطعن بالظهر يا فخامة الرئيس، هل تتذكر من طعن الرئيس الشهيد في ظهره؟ عهدك ملطخ بدماء الشهداء الذين صرعتهم حقبة من أقذر الحقبات في تاريخ لبنان وضعوك دون ان تعلم على رأسها".
كانت هذه تفاصيل خبر الطبش: لحود كان صنيعة النظام السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.