الطبش: لحود كان صنيعة النظام السوري

إعتبرت عضو ​كتلة المستقبل​ النائبة ​رولا الطبش جارودي​، أن كلام ​رئيس الجمهورية​ الأسبق ​اميل لحود​، "ليس غريبا عليه ان يعود الى ملفاته السوداء في التهجم على الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​، انما الغرابة تكمن في تعيير الرئيس الشهيد بعلاقاته مع مسؤولين سوريين".

وأشارت الطبش في تصريحات لها على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "لحود كما يعلم أصغر طفل في ​لبنان​ كان صنيعة ​النظام السوري​، وتحديدا ​غازي كنعان​ الذي نصبه رئيسا على اللبنانيين ومن بعده ​رستم غزالي​ الذي كانت دوائر ​قصر بعبدا​ تأتمر بأوامره، لاسيما غرفة الأوضاع التي شكلها لحود ولم يكن من مهمة لها سوى تركيب الملفات ومطاردة كل ما يمت الى الحريرية بصلة".

ولفتت الطبش إلى أن "​سعد الحريري​ ليس من شيمه الطعن بالظهر يا فخامة الرئيس، هل تتذكر من طعن الرئيس الشهيد في ظهره؟ عهدك ملطخ بدماء الشهداء الذين صرعتهم حقبة من أقذر الحقبات في ​تاريخ لبنان​ وضعوك دون ان تعلم على رأسها".