جنبلاط كرم ريتشارد والتقى السفير المصري وكوبيتش

التقى رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في قصر المختارة ظهر اليوم، كلا من سفيرة ​الولايات المتحدة الأميركية​ ​إليزابيث ريتشارد​ والسفير المصري ​ياسر علوي​ والمنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش، وكان عرض للأوضاع وسبل معالجة الأزمة الاقتصادية.

شارك في اللقاء رئيس "​اللقاء الديموقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​ والنائبان ​أكرم شهيب​ و​وائل أبو فاعور​ والسيدة ​نورا جنبلاط​ ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب وشخصيات.

واستبقى رئيس التقدمي ضيوفه الى غداء تكريمي وداعي لريتشارد، لمناسبة قرب مغادرتها لبنان، ومنحها ميدالية كمال جنبلاط.

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