جنبلاط كرم ريتشارد والتقى السفير المصري وكوبيتش

التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في قصر المختارة ظهر اليوم، كلا من سفيرة الولايات المتحدة الأميركية إليزابيث ريتشارد والسفير المصري ياسر علوي والمنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش، وكان عرض للأوضاع وسبل معالجة الأزمة الاقتصادية.
شارك في اللقاء رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط والنائبان أكرم شهيب ووائل أبو فاعور والسيدة نورا جنبلاط ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب وشخصيات.
واستبقى رئيس التقدمي ضيوفه الى غداء تكريمي وداعي لريتشارد، لمناسبة قرب مغادرتها لبنان، ومنحها ميدالية كمال جنبلاط.
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