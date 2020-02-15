الترياقي يستقبل الشيخ العيلاني في ذكرى تحرير صيدا

استقبل رئيس ​تيار الفجر​ الحاج عبد الله الترياقي إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​ بمناسبة ذكرى تحرير صيدا من العدو الإسرائيلي،حيث بحث معه الأوضاع العامة وجرى التأكيد على دور ​قوات الفجر​ البارز في عملية التحرير.

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