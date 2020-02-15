مسيرة طالبية في نهر البارد رفضاً لصفقة القرن

نظمت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية، مسيرة طالبية في مخيم نهر البارد، رفضا ل "صفقة القرن"، انطلقت من المدارس وصولا إلى باب السوق وسط كلمات عن "عشق فلسطين حتى النخاع من بحرها الى نهرها".
وشكر أمين سر حركة "فتح" في نهر البارد ناصر سويدان للمعلمين "الدور البارز الذي يلعبونه في تنشئة جيل التحرير والعودة والنصر". وشدد على أن "الرئيس أبو مازن يقف سدا منيعا في وجه المؤامرة الصهيو - أميركية التي تستهدف القضية الفلسطينية وأعلنها مدوية بأن لا سبيل للسلام في المنطقة إلا من خلال إعطاء الفلسطيني حقه في إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس مع عودة اللاجئين". وطالب الدول العربية والمجتمع الدولي ب"إحقاق الحق لأعدل قضية في العالم، القضية الفلسطينية".
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