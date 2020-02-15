النشرة: شبيب أنذر شركة "رامكو" لعدم التزامها بتوظيف لبنانيين

علمت "​الخليج 365​" من مصادر أن ​محافظ​ ​بيروت​ ​زياد شبيب​ قد وجه إنذارا لشركة "​رامكو​" العاملة في مجال جمع ​النفايات​ بسبب عدم التزامها بتوظيف 35 بالمئة من موظفيها من أصحاب الجنسية ال​لبنان​ية، و50 بالمئة منهم من أبناء بيروت، وذلك بحسب ما ينص عليه عقدها.

وتشير المصادر الى أن المحافظ أبلغ الشركة أيضا أن مسألة احترام شروط العقد بالنسبة للعمالة اللبنانية أساسية وأولوية في ظل هذه ​الأزمة​ الإقتصادية التي يمر بها لبنان، مشددة على أن اللبنانيين الذين كانوا يتجنبون العمل في بعض أعمال التنظيفات وجمع النفايات، باتوا اليوم بحاجة لأي عمل لذلك يجب إتاحة أي فرصة بهذا الشأن.