بزي: لحسم الجدل حول أموال المودعين وتحريرها من الاستنسابية

اعتبرعضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي بزي​، أن "تهدئة الأجواء أمر مطلوب كي تبادر ​الحكومة​ والمعنيون الى اتخاذ القرارات والإجراءات الرامية الى معالجة ​الأزمة​ المالية والاقتصادية".

ودعا خلال استقباله وفودا شعبية وبلدية وتربوية في مكتبه في ​بنت جبيل​، الى "ضرورة حسم الجدل حول أموال المودعين وجنى عمرهم وتحريرها من الاستنسابية والإذلال". وأكد ان "تخفيض الفوائد على الإيداعات يجب ان يترافق مع خفضها على ​القروض​ والتسليفات".

وأكد بزي أن "بإمكاننا تجاوز أوضاعنا السيئة من خلال تنفيذ القوانين و​مكافحة الفساد​ والتزام جدي بالإصلاحات واستقلالية ​القضاء​".