بزي: لحسم الجدل حول أموال المودعين وتحريرها من الاستنسابية

اعتبرعضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي، أن "تهدئة الأجواء أمر مطلوب كي تبادر الحكومة والمعنيون الى اتخاذ القرارات والإجراءات الرامية الى معالجة الأزمة المالية والاقتصادية".
ودعا خلال استقباله وفودا شعبية وبلدية وتربوية في مكتبه في بنت جبيل، الى "ضرورة حسم الجدل حول أموال المودعين وجنى عمرهم وتحريرها من الاستنسابية والإذلال". وأكد ان "تخفيض الفوائد على الإيداعات يجب ان يترافق مع خفضها على القروض والتسليفات".
وأكد بزي أن "بإمكاننا تجاوز أوضاعنا السيئة من خلال تنفيذ القوانين ومكافحة الفساد والتزام جدي بالإصلاحات واستقلالية القضاء".
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