عدنان طرابلسي: للتحرك السريع خوفا من الانهيار

دعا النائب ​عدنان طرابلسي​ إلى التحرك السريع والطارئ حرصاً على البلد ومنعاً للنهيار. وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار طرابلسي إلى أنه "‏مع ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ والضياع في قضية تسديد أو عدم تسديد سندات اليوروبوند، يقف المواطن حائرا ضائعا، وخصوصا مع تراجع القدرة الشرائية وتزايد الغلاء والقلق على الودائع في البنوك. أدعو للتحرك السريع والطارئ، حرصا على البلد وخوفا من مزيد من الانزلاق نحو الانهيار".

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