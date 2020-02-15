آلان عون: في لبنان "ما حدا بيلغي حدا"

أعتبر عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​آلان عون​ أن "التسوية السياسية لم تفيدنا في شيء، وهدف المعارض ليس فقط الوصول الى ​السلطة​ بل الوصول بهدف تطبيق برنامج ما"، مشيرا الى ان "هدف "​التيار الوطني الحر​" لم يكن الوصول الى السلطة بل الوصول لتحقيق برنامج عمل واصلاحات معينة وما نسعى اليه في السلطة".

ورأى عون، في حديث تلفزيوني، أن "الاخفاق جاء من قبل كل ​الحكومة​"، لافتا الى ان "هذا الوضع لن يتغير حتى ينتج اللبنانيون طبقة سياسية مختلفة"، متهما رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ بأنه تدخل في الشخصي".

وردا على اذا ما كان "التيار" وفيا مع الحريري، سأل عون "ما معيار الوفاء؟، اذا الوفاء هو البقاء في السلطة فقد "ترجيناه" للبقاء لكن هو من اختار الرحيل، واجلنا الاستشارات 3 مرات من أجله وهو لم يرض"، مؤكدا أنه "أصبح هناك خلل في العلاقة بين "التيار الوطني الحر" و"​تيار المستقبل​" وكلا الحزبين يتحملان جزءا من المسؤولية".

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وشدد عون على أنه "لم يتجاوز أحد صلاحيات رئيس الحكومة"، موضحا أن "هناك كتلا وزارية تمارس حقها، تقاطع او تحضر الجلسات، وعندما نكون كتلة وزارية وازنة، من حقنا أن نعطي راينا بكل موضوع، وحسب حجمنا وتمثيلنا نؤثر".

وأردف عون بالقول أن "في لبنان "ما حدا بيلغي حدا"، 25 سنة بقي الرئيس عون في المنفى ولم يستطع أحد الغاؤه، ورئيس ​القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ بقي 11 سنة في ​السجن​ و"ما حدا لغاه"، رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ توفي والحريرية السياسية لم تمت، اذا كل حزب يبقى موجود بقدر تضامن الناس معه".

ونوه بأن "اللبنانيين لا يريدون أن يسمعوا ردودا بل يريدون أفعالا"، وعن اتهام رئيس التيار الوطني الحر ​جبران باسيل​ بلعب دور الرئيس الظل علق عون "هناك رئيس جمهورية واحد وهو ​الرئيس ميشال عون​، وربما الدور الذي لعبه باسيل اعطى هذا الانطباع".