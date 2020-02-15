الدفاع المدني: اطفاء حريق شب في طابقي منامة للكتيبة الماليزية في معركة

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني عن قيام عناصرها بإخماد حريق شب داخل مبنى مؤلف من طابقين وهو عبارة عن غرف منامة داخل الكتيبة الماليزية التابعة ل​قوات اليونيفيل​ في ​بلدة معركة​ ​قضاء صور​. وذكرت المديرية أن ​رجال الإطفاء​ عملوا بجهد كبير لاحتواء الحريق وعدم امتداده ودون وقوع ​اصابات​، بل اقتصرت الأضرار على الماديات. إضغط للمزيد

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