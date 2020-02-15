حركة النجباء العراقية: بدء العد التنازلي للرد على الأميركي المحتل

أعلن المتحدث باسم حركة النجباء نصر الشمري،"بدء العد التنازلي للرد على القوات الأمريكية المحتلة"، وأن "قرارنا ببدء العد التنازلي لتحقيق السيادة والرد على قوات الاحتلال الأمريكي عسكريا، هو قرار عراقي بامتياز".
وأشار في بيان له "بأننا لن نسمح بالتدخل من أي طرف كان ونعتذر من الجواب عن أي طلب خارجي أو داخلي لتأجيله حتى من الأصدقاء مع احترامنا لكل شركاء الدم والعقيدة".
لفت الشمري إلى أن "الرد سيكون باسم عمليات الشهيد القائد جمال"، في إشارة إلى الاسم الحقيقي لأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي اغتيل وقاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد الشهر الماضي.
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