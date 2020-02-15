ظريف: إيران لم تتلق للأسف إشارات من السعودية لإجراء حوار

أعلن وزير الخارجية ال​إيران​ي، ​محمد جواد ظريف​، أن بلاده "لم تتلق من السلطات السعودية أي إشارات لإجراء حوار، معربا عن أسفه لذلك".

واعتبر ظريف في تصريح صحفي أن أن "جهود ​فرنسا​ و​اليابان​ لإجراء محادثات أخفقت لأن ​ترامب​ يعتقد أن إيران على شفا الانهيار".

في سياق آخر، أشار ظريف إلى أن "هناك دول بمنطقة الخليج استجابت لمبادرة هرمز للسلام التي طرحتها إيران من بينها الكويت والعراق وقطر وعمان".