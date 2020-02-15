أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده "لم تتلق من السلطات السعودية أي إشارات لإجراء حوار، معربا عن أسفه لذلك".
واعتبر ظريف في تصريح صحفي أن أن "جهود فرنسا واليابان لإجراء محادثات أخفقت لأن ترامب يعتقد أن إيران على شفا الانهيار".
في سياق آخر، أشار ظريف إلى أن "هناك دول بمنطقة الخليج استجابت لمبادرة هرمز للسلام التي طرحتها إيران من بينها الكويت والعراق وقطر وعمان".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: إيران لم تتلق للأسف إشارات من السعودية لإجراء حوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.