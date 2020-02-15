أوغلو: وضع سوريا لن يؤثر على صفقة توريد منظومات إس-400 الروسية لتركيا

بحث وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو، الوضع في إدلب حيث أكد الأخير لموسكو أن هذه المسألة لن تؤثر على عقد توريد منظومات "إس-400" إلى تركيا.
وفي تصريح صحفي، أشار أوغلو إلى "إنهما مسألتان منفصلتان، لا يمكننا تغيير موقفنا المبدئي أو مسارنا السياسي بسبب خلاف واحد مع هذا البلد أو ذاك"، موضحاً أنه "يجب ألا نسمح بأن يؤثر الموضوع السوري على تعاوننا وعلاقاتنا".
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