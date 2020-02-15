النشرة: الجيش السوري سيطر على مباني البحوث العلمية غرب حلب

كشف مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن "​الجيش السوري​ سيطر على مباني البحوث العلمية وتقدم في منطقة الراشدين الأولى غرب حلب، ويعمل على تأمين المدينة بشكل كامل من هجمات المسلحين واطلاقهم القذائف الصاروخية على المدبنة".

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