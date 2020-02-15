مادورو: يوم اعتقال غوايدو سيأتي

أعلن الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، أن حكومته لم تأمر بعد باعتقال زعيم المعارضة، ​خوان غوايدو​، بسبب عدم إصدار ​القضاء​ حكما بهذا الشأن، مؤكداً أن "زعيم المعارضة المدعوم من الغرب سوف يعتقل عندما يقر النظام القضائي بضرورة سجنه عقابا على "جميع الجرائم التي اقترفها".

وأشار مادورو في تصريح صحفي، بالنسبة لإعتقال غوايدو، إلى أن "هذا اليوم لم يأت بعد، لكنه سيأتي".

وقد شهدت ​فنزويلا​ أوائل العام الماضي أزمة سياسية عميقة، على خلفية إعلان غوايدو الذي كان يتولى حينذاك منصب رئيس البرلمان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا عن الرئيس الشرعي مادورو، واعتراف عشرات الدول، وفي مقدمتها ​الولايات المتحدة​، بذلك.