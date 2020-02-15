بومبيو وبارزاني يؤكدان ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق

أعلنت حكومة ​إقليم كردستان​ في بيان، أن "رئيس حكومة إقليم كردستان ​العراق​، مسرور بارزاني ووزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، استعرضا أثناء اجتماع عقداه أمس الجمعة على هامش ​مؤتمر​ ​ميونخ​ للأمن الدولي، مجمل مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان و​الولايات المتحدة​، ولاسيما في المجال الاقتصادي".

لافتة الى أنه "تم التأكيد على أهمية زيادة التنسيق المشترك لمواجهة ​الإرهاب​، وكذلك شدد الجانبان على ضرورة استقرار العراق وبقاء ​القوات الأميركية​ في إطار ​التحالف الدولي​ ضد الإرهاب، وتناول الاجتماع أيضا، مساعي ​تشكيل الحكومة​ الاتحادية ​الجديدة​ في العراق، حيث شدد بارزاني على ضرورة أن تؤدي أي تغيرات أو تحولات إلى الحفاظ على ​دستور​ الإقليم الكردي".

من جانبها، أكدت ​الخارجية الأميركية​، أن بومبيو شكر بارزاني على "التزامه بضمان أمن المواقع والقوات الأميركية في إقليم كردستان، وأعرب مرة أخرى عن التزام الولايات المتحدة الراسخ بعراق قوي وذي سيادة ومزدهر".

وطالب بومبيو حكومة العراق بـ"إجراء إصلاحات تلبي المطالب المشروعة للحركة الاحتجاجية وتوفر ​الحياة​ الكريمة والمزدهرة والآمنة إلى جميع العراقيين".