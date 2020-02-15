إلقاء حجارة على المشاركين في المسيرة عند نفق الرينغ

تعرض المشاركون في المسيرة القادمة من ​الحمرا​ للرشق بالحجارة من قبل عدد من الشبان عند خروجهم من نفق الرينغ، مما استدعى تدخل ​القوى الامنية​ التي قامت بتأمين الحماية لهم لاكمال طريقهم باتجاه ​وسط بيروت​.

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