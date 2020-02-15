روسيا اليوم: تركيا حشدت في إدلب أكثر من 70 دبابة و200 مدرعة و80 مدفع

أفادت وكالة "​روسيا اليوم​" عن مصدر دبلوماسي ​عسكري​ روسي بأن ​تركيا​ تحشد بنشاط جنودا وأسلحة ومعدات عسكرية في إدلب شمالي ​سوريا​، وتسلم جزءا ملموسا من الأسلحة لمسلحي "​جبهة النصرة​"، فقد أدخلت إلى إدلب، بحسب المصدر، "أكثر من 70 دبابة ونحو 200 مدرعة و80 مدفعا".

وأشارت "روسيا اليوم" إلى أن المسلحين حصلوا من تركيا على مضادات طيران محمولة أميركية الصنع، وتزامن ذلك مع إسقاط مروحيتين للجيش السوري في المنطقة هذا الأسبوع، لافتةً إلى أن "مسلحين تابعين ل​هيئة تحرير الشام​ وجماعات أخرى يشاركون في القتال ضد ​القوات​ السورية تحت قناع عناصر ​الجيش التركي​".

وأضاف أن "القوات السورية دمرت خلال أسبوع أكثر من 20 دبابة وناقلة جنود سلمتها تركيا للمسلحين في إدلب".