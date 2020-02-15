بكين: أمريكا هي التي تشكل تهديدا للصين وليس العكس

دبي - بواسطة محمد فارس © Алексей Дружинин

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن واشنطن تؤكد باستمرار أن بكين تشكل تهديدا لها، و"لكن إذا نظرت إلى الحقائق، فمن الواضح أن أمريكا هي التي تشكل تهديدا للصين، وليس العكس".

وقال في مقابلة مع وكالة "رويترز" نشر نصها على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية: "إن الصين على استعداد تام لاتباع المبادئ الخمسة للتعايش السلمي مع الولايات المتحدة، ولإقامة وتطوير علاقات صداقة وتعاون مستقرة طويلة الأجل. هذه هي السياسة المعتمدة للصين، لكن على العكس من ذلك، تمارس الولايات المتحدة ضغوطا مستمرة على الصين، وتنتقد وتحاول تشويه سمعة الصين في أي مناسبة. فمن يمثل تهديدا لمن؟، هذا واضح من الوهلة الأولى".

شاهد بالصور من سكاي نيوز: الصين الحمراء.. 70 عاما

ووفقا له، على سبيل المثال، فإن مجلس الشعب الصيني (البرلمان) لم يعتمد أي مشاريع قوانين تتعلق بالسياسة أو الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، بينما نظروا في الولايات المتحدة في سلسلة من مشاريع القوانين المختلفة ووافقوا عليها، وهي تمثل "تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية الصين".

كما أشار إلى أن السفن الحربية والطائرات الصينية لم تستعرض أبدا قوتها بالقرب من المياه والمجال الجوي للولايات المتحدة، في حين أن الجانب الأمريكي يرسل باستمرار سفنه الحربية وطائراته لإسماعنا "حشرجة الموت" عند أعتاب بلادنا.

شاهد أيضاً من DW: بكين مدينة أشباح

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي مراسلون - نيبال: ساندوك رويت يعالج المكفوفين ساندوك رويت نشأ في أسرة فقيرة، لذا فقد قرر في وقت مبكر أن الفقراء ايضا من حقهم إستعادة نعمة البصر. لذلك أجرى لسنوات طويلة أبحاث من أجل التوصل لطريقة جديدة لعلاج مرض عتامة العين، وأسفرت جهوده عن عدسة إصطناعية أرخص بكثير من سابقتها فضلا عن طريقة أسرع وأكثر فاعلية لإجراء الجراحة. اليوم يقوم ساندوك بتدريب العيادات في أنحاء كثيرة من العالم. ولكن سكان المناطق الجبلية النائية في نيبال لا يستفيدون من ذلك فلا يوجد جراحو عيون هناك وفي الوقت نفسه يعاني الكثيرون من إعتام عدسة العين بسبب الاشعة فوق البنفسجية القوية. ساندوك قرر زيارة هذه المناطق بإنتظام مع عيادة متنقلة للعيون وإجراء الجراحات للمرضى مجانا. وقد رافقه خلال زيارته كل من دينيس وباتريك فاينرت dw.com

انتشار وسائل النقل الكهربائية في كينيا ضمن فقرتنا، أفكار عالمية، سنتوجه إلى صخب المدن الكبيرة. مراسلنا توماس هازل كان في العاصمة الكينية نيروبي والتقى بشركات هناك تريد دعم انتشار وسائل النقل الكهربائية للحد من تلوث البيئة . dw.com

جيل الألفية - نيبال تبلغ أستا بانداي 17 عاما من العمر وتسكن مع والديها في كتماندو عاصمة نيبال. حياتها أفضل الآن من الحياة التي عاشها أجدادها. أمنيتها أن تصبح طبيبة أسنان كي تساعد سكان المناطق الريفية. dw.com 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان الصين: بكين مدينة أشباح dw.com مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأوضح أن بلاده لم تفرض أبدا عقوبات على الشركات الأمريكية وترحب دائما باستثمارات العديد منها، وتحاول ضمان بيئة أعمال ملائمة لها. وشدد على أن الولايات المتحدة "تبذل كل ما في وسعها للضغط على الشركات الصينية، وفرض عقوبات أحادية الجانب عليها واللجوء إلى الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية التي تحد من حقوق التنمية في الصين". "لذلك، إذا تحدثنا عن التهديدات، فليست الصين الشعبية هي التي تهدد الولايات المتحدة، بل العكس تماما الولايات المتحدة هي التي تشكل تهديدا للصين. والمشكلة التي يجب حلها هي بالتحديد القضاء على هذا التهديد الأمريكي".

المصدر: "نوفوستي"