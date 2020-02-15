شكرا لقرائتكم خبر عن يهاء أبوشقة: نتمنى للرياضة المصرية تحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، إلى نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بالتهنئة بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة القدم للمرة الرابعة بطلًا لكأس السوبر الأفريقى، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع بينهما أمس الأول فى العاصمة القطرية «الدوحة» فى حضور جماهيرى مصرى ليفتتح عام 2020 بأول الألقاب، مؤكدًا أن فوز الزمالك كان مستحقًا وتاريخيًا مع بداية سلسلة مبارياته مع بطل دورى أبطال أفريقيا التى افتتحها بالتتويج بطلًا للسوبر.

وأكد «أبوشقة» أن الفوز هو فوز للرياضة المصرية، وتشريف كبير للمصريين جميعًا، مشيرًا إلى أن أى نجاح مصرى فى أى مجال هو صورة مشرفة وانتصار لمصر، وبمثابة فخر للمصريين جميعًا.

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وقال رئيس حزب الوفد: نتمنى للرياضة المصرية بكافة فروعها ومجالاتها تحقيق المزيد من الانتصارات فى المحافل الرياضية.

مشيرًا إلى أن فوز نادى الزمالك هو بداية لحصد المزيد من الألقاب والبطولات الرياضية لمصر، وأن التوفيق حليف لكل مجتهد، وأن ملايين المصريين ينتظرون كل انتصار مصرى فى أى محفل أو مجال من المجالات.

وطالب «أبوشقة» رموز الرياضة المصرية فى كافة قطاعاتها العديدة بالحرص على تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات التى من شأنها رفع اسم مصر عالميًا فى المحافل الدولية والعالمية، بما يليق بمكانة مصر التى تستحقها كدولة رائدة فى المنطقة تمتلك كافة العناصر والنماذج البشرية والكفاءات النادرة لتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصرى كله من نجاحات وتطلعات.