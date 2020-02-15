شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تصحيح تاريخ إعلان نتائج تكميلية دائرتى الجيزة وملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت ، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ، والذى جاء لتصحيح بعض التواريخ فى الجدول الزمنى للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى ملوى والجيزة ، حيث قالت الهيئة أن خطأ مادى وقع بالجدول الزمنى.

وجاء في قرار الهيئة ، أنه تم نشر إعلان النتائج بالدائرتين يوم الاثنين 17 فبراير ، فى حين أن الصواب أن إعلان النتائج ونشرها فى جريدتى الأخبار والجمهورية الثلاثاء 18 فبراير ، كما جاء فى القرار أن استئناف الدعاية فى حالة الإعادة سيكون يوم الأربعاء 19 فبراير ، وليس الثلاثاء 18 فبراير.

تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات حاليا بأعمال الفحص والمراجعة لكافة أوراق العملية الانتخابية والتى جرت بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب.

وتقوم لجنة داخلية تم تشكيلها من قبل الهيئة بأعمال مراجعة لكافة محاضر الفرز فى اللجان الفرعية بالدائرتين ، علاوة على إضافة نتائج تصويت المصريين فى الخارج إلى النتائج لإعلانها مجمعة الاثنين 17 فبراير، بحسب ما كانت الهيئة قد حددت فى الجدول الزمنى المعلن للانتخابات.

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وكانت قد انتهت أمس الجمعة، الفترة القانونية لتقديم التظلمات من قبل المرشحين، حيث يتم الفصل فى التظلمات خلال 48 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ثم يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.

وفى حالة وجود جولة إعادة سيجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، ويبدأ الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس المقبل.

ومرت عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى فى هدوء تام، حيث انتظمت عملية التصويت على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى ذات تأثير على سير الانتخابات.