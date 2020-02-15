شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يدعم 100 أسرة أولى بالرعاية في حملة شتاء دافئ بالوادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اليوم السبت، الأسر الأولى بالرعاية، في محافظة الوادي الجديد، بإشراف النائب جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة.

وأكد محمد علي عبد الغني، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في الوادي الجديد، توزيع بطاطين بالتعاون مع أمانة قطاع الأعمال وأمانة المركز، على 100 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال كشوف وأبحاث اجتماعية معدة سلفا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة للدعم.

وأضاف محمد، أنه جرى توزيع البطاطين على 60 أسرة بمركز الداخلة، و40 أسرة بمركز بلاط، ضمن حملة "شتاء دافئ "، والتي أطلقها حزب مستقبل وطن على مستوي الجمهورية، كما أن توزيع البطاطين على الأسر المحتاجة مستمر طوال فصل الشتاء، لافتا إلى أنه بجانب ذلك يجري تنفيذ مبادرات أخرى لتخفيف العناء عن المواطنين.

وفي إطار الدور المجتمعي للحزب انطلقت فعاليات مبادرة "تفوق المجانية" في محافظة المنيا، حيث أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز سمالوط بمحافظة المنيا تحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف محمد نشأت أمين الحزب بالمركز مبادرة "تفوق" والتى تهدف الى تقديم مجموعات دراسية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية.

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وأكد أمين الحزب بالمركز أن المبادرة، يتم تنفيذها من خلال أمانة التعليم والبحث العلمي بالمركز، بالتعاون مع نخبة من معلمي مركز سمالوط فى جميع المواد، مشيرا الى ان المبادرة شهدت فى يومها الأول حضور كثيف من أبنائنا الطلبة والطالبات، ومن المتوقع زيادة الأعداد في أيام المبادرة القادمة، خاصة وأن المبادرة ستستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني على مدار يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الخامسة مساءا، بمقر قاعة الزراعيين بمركز سمالوط.

ومن جانبه أكد النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمركز ان هذه المبادرة تأتى فى إطار توجيهات الحزب بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من البسطاء ومحدودي الدخل، ومساندة الأسر في مواجهة مشكلة تكاليف الدروس الخصوصية والتي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على الأسر المصرية والحرص على مستقبل طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.