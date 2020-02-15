شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدعاية بانتخابات المحامين..والمرشحون لمنصب النقيب ينتظرون حسم الدعاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المرشحون لعضوية مجلس نقابة المحامين المقرر عقدها 15 مارس المقبل، فى الدعاية الانتخابية لهم بمقر النقابة، فى حين اختفت الدعاية الانتخابية للمرشحين على منصب النقيب انتظارا لقرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بشأن حسم 9 دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، وما يترتب عليه من آثار، أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل، للحكم بجلسة 16 فبراير.

وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أعلنت من قبل الكشوف النهائية للمرشحين فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس المقبل، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات الخميس الماضى.

وجاءت أعداد المرشحين فى الانتخابات على النحو التالى: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

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وكانت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات المرشحين فى الانتخابات قد تلقت 18 مرشحًا لمنصب النقيب، وجاءت أسماء المرشحين كالآتى سامح عاشور، إبراهيم عبد السميع مهران، مجدى عبد الستار إبراهيم، مجدى محمود على راشد، محمد، رجب البرديسى، حسين المرشدى، نجلاء محمد الإمام، طارق الفولى، محمد رجائى عطية، أيمن عبد العزيز محمد أحمد، إبراهيم السعيد، وفائى الدسوقى محمد، صلاح الدين محمود حجازى، محمد على مهران، على محمد فتوح، أحمد قناوى، محمد أحمد على الشربينى، علاء عباس عبد اللطيف.

وكانت النقابة العامة للمحامين قد شكلت 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح ،لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف وأخرى على مقاعد الهيئات العامة والشركات.