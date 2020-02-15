لافروف وبارزاني يشددان على ضرورة الحل السلمي في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن الوزير سيرجي لافروف بحث مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، سبل التسوية في سوريا، بما يحفظ حقوق جميع إثنياتها، وذلك على هامش مؤتمر الأمن المنعقد في ميونخ.

وقالت الخارجية - في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" - إنه في إطار توحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية الحالية، مع التركيز على الوضع في العراق ومحيطه، فقد شدد الطرفان على أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي بهدف منع المزيد من تصعيد التوتر العسكري والسياسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وأضاف البيان، أن الجانبين تطرقا إلى سبل حل الأزمة السورية، مع التركيز على ضمان المصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية والدينية من الشعب السوري. وأشار إلى أن لافروف وبارزاني بحثا سبل توسيع التعاون الروسي العراقي، وتعزيز التعاون مع الأكراد في مجالات الوقود والطاقة والاستثمار والمجالات الإنسانية.

من جانبه.. جدد بارزاني المطالبة بمساعدة روسيا في التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سوريا تحترم حقوق الجميع، بمن فيهم الأكراد.

ويشارك رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني على رأس وفد من الإقليم في أعمال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، الذي انطلقت أعماله أمس، ويستمر ليومين.