بالصور.. انهيار عقار وتصدع 3 منازل في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

شهد مركز البداري بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، انهيار منزل مكون من طابقين، وتصدع 3 منازل أخرى مجاورة وجرى فصل الكهرباء عن العقارات المتضررة، ورفع الأنقاض.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا بانهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن، بقرية النواميس بدائرة مركز البداري، ملك نصار فتحي، ما أدى لتصدع 3 منازل مجاورة، ملك كل من أحمد علي، وصادق علي، ومحمد حسن، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

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انتقل المهندس محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، والعميد عماد نواوة مأمور مركز شرطة البداري، والمهندس محمد إسماعيل رئيس لجنة الأزمات بالمركز، والمهندس محمد عبدالحميد مدير شبكة كهرباء البداري، لموقع الحادث.

وتبين من الفحص أن الحادث لم ينتج عنه إصابات أو وفيات بشرية، وجرى رفع الأنقاض بمعرفة الوحدة المحلية، والبحث عن المفقودات.

حرر المحضر اللازم، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.