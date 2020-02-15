إحالة أوراق عاملين قتلا مزارعاً وأصابوا آخرين بسوهاج للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، غيابيًا بمعاقبة عاملين بإحالة أوراقهما لفضيلة مفتي الجمهورية، لإدانتهما بقتل مزارع والشروع في قتل عاملين آخرين، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز المراغة، وحددت هيئة المحكمة جلسة الأول من شهر مايو للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد النجدي، وعضوية المستشارين أحمد عبدالتواب وروميل شحاتة، بأمانة سر خالد سلام وأمين القنص.

تعود أحداث الواقعة لعام 2019، عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، وسقوط قتيل ومصابين بقرية الحمادية.

تبين من التحريات قيام كلً من "ممدوح.أ" عامل، ونجله "يحيى" عامل بإطلاق أعيرة نارية في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، ما نتج عنه مقتل "عبداللاه. أ" مزارع، وإصابة كلً من "أدهم. ع" عامل،و"حسن. إ" عامل بطلقات نارية متفرقة بالجسم.