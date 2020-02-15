أكد شياو جين تشنج المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة، أن الجانب الصيني يتعاون مع المجتمع الدولي ـ بما في ذلك مصر ـ بشكل شفاف ومنفتح ومسئول فيمايتعلق بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
سيستمر، حماية للصحة العامة في المنطقة من خلال الجهود المشتركة.
وقال السفير، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن دعم التعاون الثنائي مع مصر
وأضاف أن سفارة بلاده لاحظت إعلان وزارة الصحة والسكان بالأمس، وكذلك منظمة الصحة العالمية، عن اكتشاف حالة لحامل فيروس كورونا في مصر، بدون ظهور أي أعراض عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الصينية: نتعاون مع مصر بشكل شفاف ومنفتح حول "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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