السفارة الصينية: نتعاون مع مصر بشكل شفاف ومنفتح حول "كورونا"

أكد شياو جين تشنج المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة، أن الجانب الصيني يتعاون مع المجتمع الدولي ـ بما في ذلك مصر ـ بشكل شفاف ومنفتح ومسئول فيما

يتعلق بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال السفير، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن دعم التعاون الثنائي مع مصر

سيستمر، حماية للصحة العامة في المنطقة من خلال الجهود المشتركة.



وأضاف أن سفارة بلاده لاحظت إعلان وزارة الصحة والسكان بالأمس، وكذلك منظمة الصحة العالمية، عن اكتشاف حالة لحامل فيروس كورونا في مصر، بدون ظهور أي أعراض عليه.