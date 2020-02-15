أشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى وجود قوى خارجية تحاول الإبقاء على الفوضى في هونغ كونغ، من أجل التأثير في عملية تطور الصين بشكل عام، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال: "تخشى بعض القوى الأجنبية، من توقف الفوضىفي هونغ كونغ، لذلك تبذل كل جهودها من أجل استمرار أعمال الشغب هناك، وبالتالي التأثير أو حتى التدخل في تطور الصين بشكل عام، من أجل تحقيق ذلك، لن تتوقف هذه القوى عند أي شيء. لقد حاولت مرات عديدة إثارة أعمال عنف في الشوارع، ملحقة بذلك ضررا بالغا بسيادة القانون في هونغ كونغ، لكن هذه ظاهرة مؤقتة لا يمكن أن تستمر طويلا".
وانطلقت الاحتجاجات في هونغ كونغ في يونيو من العام الماضي، رفضا لمشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر بكين تتهم قوى خارجية بتنظيم الشغب في هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.