بكين تتهم قوى خارجية بتنظيم الشغب في هونغ كونغ

أشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى وجود قوى خارجية تحاول الإبقاء على الفوضى في هونغ كونغ، من أجل التأثير في عملية تطور الصين بشكل عام، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال: "تخشى بعض القوى الأجنبية، من توقف الفوضى

في هونغ كونغ، لذلك تبذل كل جهودها من أجل استمرار أعمال الشغب هناك، وبالتالي التأثير أو حتى التدخل في تطور الصين بشكل عام، من أجل تحقيق ذلك، لن تتوقف هذه القوى عند أي شيء. لقد حاولت مرات عديدة إثارة أعمال عنف في الشوارع، ملحقة بذلك ضررا بالغا بسيادة القانون في هونغ كونغ، لكن هذه ظاهرة مؤقتة لا يمكن أن تستمر طويلا".

وانطلقت الاحتجاجات في هونغ كونغ في يونيو من العام الماضي، رفضا لمشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.