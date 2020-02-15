وفد أمريكي يزور بريطانيا لدعوة جونسون إلى تغير موقفه من "هواوي"

كشفت صحيفة تليجراف البريطانية أن وفدا من مسؤولين أمريكيين بارزين بينهم القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني سيزور لندن يوم الأربعاء المقبل؛ لإثارة مخاوف الولايات المتحدة حول قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإعطاء شركة "هواوي" صلاحية الوصول إلى شبكات الجيل الخامس في البلاد.
الأبيض، دون ذكر اسمه، أن مولفاني يخطط إلى زيارة الحكومة البريطانية "لدعوتها إلى تغيير موقفها" من هواوي"، مؤكدا أن "شيئا واحدا في أجندة (الوفد الأمريكي)، وهو ليس اتفاقية تجارة.. إنها هواوي".
ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من وفد البيت
العلاقات البريطانية-الأمريكية، مع استعداد جونسون لإصدار تفويضا رسميا لبدء المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة بعد العطلة النصفية للبرلمان الأسبوع المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الزيارة قد تُرى كعلامة على توتر
وحظرت الولايات المتحدة تعاملها مع هواوي العام الماضي وسط مخاوف أمنية بشأن تأسيس عملاق الإتصالات الصيني البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس 5G في دول الغرب، وتبعتها العديد من دول أوروبا والعالم في هذا القرار وعلى رأسهم بريطانيا التي كانت تستعد لبدء هواوي عمليات تنصيب شبكات الإتصالات الجديدة في البلاد.
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