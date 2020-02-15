مسئولون سودانيون يؤكدون أهمية إصلاح المؤسسات العدلية

أكد مسئولون سودانيون كبار، أهمية إصلاح المؤسسات العدلية خلال الفترة الانتقالية، تنفيذا لشعارات ثورة ديسمبر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وعقدت اليوم السبت في وزارة العدل ورشة "مناقشة مشروع قانون مفوضية إعادة بناء وإصلاح الأجهزة العدلية والمنظومة الحقوقية"، بمشاركة عضو مجلس السيادة بالسودان، صديق تاور، ووزير العدل، الدكتور نصر الدين عبد الباري، والنائب العام، تاج السر الحبر.



وأكد تاور أهمية المضب قدما في إصلاح المنظومة العدلية خلال الفترة الانتقالية، بما

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يحقق العدالة التي كانت من أهم شعارات الثورة.



وأشاد عضو مجلس السيادة، في كلمته في افتتاح تلك الورشة التي يشارك فيها متخصصون وخبراء قانون، بتجربة السودان الثرية في مجال القانون والعدل، التي احتلت مكانة رفيعة في المحيط الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن قادة العمل العدلي بالسودان يمثلون مدرسة قانونية متفردة.

وأكد ضرورة وأهمية المناقشات خلال الورشة في

هذه المرحلة، لتعزيز مسيرة العدالة وتجاوز العقبات والعلل التي لازمتها خلال الفترة الماضية.



من جانبه، لفت النائب العام السوداني، إلى أن إصلاح الأجهزة العدلية يعد من متطلبات الوثيقة الدستورية، الأمر الذي يتطلب وقفة حقيقية يمكن من خلالها إعادة المنظومة العدلية إلى سيرتها الأولى.



ومن جهته، شدد وزير العدل على أن تلك الورشة تعتبر فرصة لإعادة البناء والتأسيس والاصلاح عبر توطيد حكم القانون من خلال مؤسسات مستقلة مبنية على أسس صلبة على رأسها مفوضية إعادة بناء وإصلاح الأجهزة العدلية تلبية لرغبات وطموحات شعب السودان وثورته في الحرية والعدالة والديمقراطية.

