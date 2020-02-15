أكد مسئولون سودانيون كبار، أهمية إصلاح المؤسسات العدلية خلال الفترة الانتقالية، تنفيذا لشعارات ثورة ديسمبر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وعقدت اليوم السبت في وزارة العدل ورشة "مناقشة مشروع قانون مفوضية إعادة بناء وإصلاح الأجهزة العدلية والمنظومة الحقوقية"، بمشاركة عضو مجلس السيادة بالسودان، صديق تاور، ووزير العدل، الدكتور نصر الدين عبد الباري، والنائب العام، تاج السر الحبر.
وأكد تاور أهمية المضب قدما في إصلاح المنظومة العدلية خلال الفترة الانتقالية، بما
هذه المرحلة، لتعزيز مسيرة العدالة وتجاوز العقبات والعلل التي لازمتها خلال الفترة الماضية.
وأشاد عضو مجلس السيادة، في كلمته في افتتاح تلك الورشة التي يشارك فيها متخصصون وخبراء قانون، بتجربة السودان الثرية في مجال القانون والعدل، التي احتلت مكانة رفيعة في المحيط الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن قادة العمل العدلي بالسودان يمثلون مدرسة قانونية متفردة.
وأكد ضرورة وأهمية المناقشات خلال الورشة في
من جانبه، لفت النائب العام السوداني، إلى أن إصلاح الأجهزة العدلية يعد من متطلبات الوثيقة الدستورية، الأمر الذي يتطلب وقفة حقيقية يمكن من خلالها إعادة المنظومة العدلية إلى سيرتها الأولى.
ومن جهته، شدد وزير العدل على أن تلك الورشة تعتبر فرصة لإعادة البناء والتأسيس والاصلاح عبر توطيد حكم القانون من خلال مؤسسات مستقلة مبنية على أسس صلبة على رأسها مفوضية إعادة بناء وإصلاح الأجهزة العدلية تلبية لرغبات وطموحات شعب السودان وثورته في الحرية والعدالة والديمقراطية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئولون سودانيون يؤكدون أهمية إصلاح المؤسسات العدلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.