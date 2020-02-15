الصين تقييم حجرًا صحيًا لأوراق النقود في البنوك بسبب كورونا

تجنبا لانتشار فيروس كورونا، بدأت البنوك الصينية تعقيم الأوراق النقدية، ضمن خطة لمحاربة الفيروس الجديد ، الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 1500 شخص، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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ووفقًا لسكاي نيوز ذكر البنك المركزي الصيني، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن البنوك شرعت في استخدام الأشعة فوق البنفسجية أو درجات الحرارة المرتفعة لتعقيم أوراق اليوان.

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وأضاف "بعدها يجري ختم وتخزين الأموال لمدة سبعة إلى 14 يومًا - اعتمادا على شدة تفشي المرض في منطقة معينة - قبل إعادة تعميمها".

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وبلغت عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد 66492 حالة، وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية، فيما وصل عدد الوفيات في البر الرئيسي للصين إلى 1523.

وقال فان ييفي، نائب محافظ البنك المركزي الصيني، يوم السبت، إنه "تم حث البنوك على تقديم أوراق نقدية جديدة للعملاء كلما أمكن ذلك".

وتابع "البنك المركزي قام، بشكل طارئ، بإصدار ما قيمته 4 مليارات يوان في أوراق نقدية جديدة، لمقاطعة هوبي، مركز تفشي المرض".

وأوضح فان أن هذه التدابير تهدف إلى "ضمان سلامة المواطنين وصحتهم عند استخدام النقود".

وقال معلقون إنه ليس من الواضح مدى التأثير الذي ستحدثه هذه التدابير، لاسيما وأن شريحة كبيرة من الصينيين باتت تستخدم "الدفع الإلكتروني" من خلال الهواتف المحمولة.