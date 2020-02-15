رفض وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، انتقادات الرئيس الألماني ومسئولين أوروبيين آخرين بشأن سياسة الانطواء وأنانية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أنها لا تعكس الواقع.
ووفقًا لروسيا اليوم قال بومبيو، أثناء مؤتمر الأمن في ميونخ، إن تصريحات الرئيس الألماني، فرانك فالتر
وأكد بومبيو أن "الغرب ينتصر ونحنننتصر معا"، نافيا صحة فكرة موت التحالف بين ضفتي الأطلسي، التي يرى أنها "فكرة مبالغ فيها".
وكان شتايناماير أفاد بأن شعار نظيره الأمريكي دونالد ترامب "أمريكا أولا" هز النظام العالمي وأجج انعدام الأمن في عالم غير مستقر، مشيرا إلى تراجع الولايات المتحدة عن المسرح متعدد الأطراف، في وقت تتفاقم فيه التوترات بين قوى عسكرية كبرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يرفض انتقادات الرئيس الألماني لسياسة ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.