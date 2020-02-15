بومبيو يرفض انتقادات الرئيس الألماني لسياسة ترامب

رفض وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، انتقادات الرئيس الألماني ومسئولين أوروبيين آخرين بشأن سياسة الانطواء وأنانية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أنها لا تعكس الواقع.

ووفقًا لروسيا اليوم قال بومبيو، أثناء مؤتمر الأمن في ميونخ، إن تصريحات الرئيس الألماني، فرانك فالتر

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شتايناماير، أمس الجمعة، على غرار تصريحات أخرى تصب في الاتجاه نفسه "لا تعكس الواقع إطلاقا"، مؤكدا أن بلاده ساهمت في تعزيز حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا.

وأكد بومبيو أن "الغرب ينتصر ونحن

ننتصر معا"، نافيا صحة فكرة موت التحالف بين ضفتي الأطلسي، التي يرى أنها "فكرة مبالغ فيها".

وكان شتايناماير أفاد بأن شعار نظيره الأمريكي دونالد ترامب "أمريكا أولا" هز النظام العالمي وأجج انعدام الأمن في عالم غير مستقر، مشيرا إلى تراجع الولايات المتحدة عن المسرح متعدد الأطراف، في وقت تتفاقم فيه التوترات بين قوى عسكرية كبرى.