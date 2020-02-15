أبو الغيط يبحث مع «الجنائية الدولية» التحقيق في جرائم إسرائيل

بحث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت مع وفاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، توجه المحكمة نحو فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وانضمام الجامعة العربية إلى قائمة مؤيدي فتح التحقيقات.

وأعرب أبو الغيط، خلال اللقاء على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، عن تقديره لتوجه المدعية العامة لإقرار العدالة وصيانة مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بغض النظر عن الاعتبارات السياسية.

وأثنى الأمين العام لجامعة الدول العربية على حرص المدعية على اتباع المسار الإجرائي في هذه القضية، وما عبرت عنه من اعتقادها بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً دعم الجامعة العربية ومساندتها لعمل المدعية.

كما التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية مع ينس ستولتنبرج، سكرتير عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبحث معه عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، حسب بيان وزعته الجامعة العربية اليوم.

وقدم أمين عام حلف الناتو دعوة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لزيارة مقر الحلف في بروكسل للتباحث بشأن دعم قنوات التشاور والحوار فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية والأزمات التي تواجه الشرق الأوسط.

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