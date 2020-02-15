بومبيو: واشنطن ستموّل مشاريع طاقة أوروبية بمليار دولار

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم السبت، أن بلاده ستموّل مشاريع في قطاع الطاقة تبلغ قيمتها مليار دولار في دول شرق ووسط أوروبا لتعزيز استقلالها في قطاع الطاقة.

وصرّح بومبيو خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ "في إشارة إلى دعم سيادة أصدقائنا الأوروبيين وازدهارهم واستقلالهم في مجال الطاقة تنوي الولايات المتحدة منح ما تصل قيمته إلى مليار دولار لتمويلات لدول وسط وشرق أوروبا الأعضاء في مبادرة البحار الثلاثة" التي تشمل 12 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وتجمع مبادرة البحار الثلاثة 12 دولة من الاتحاد الأوروبي تطلّ على بحر البلطيق والبحر الأدرياتكي والبحر الأسود. وتمتدّ من إستونيا وبولندا شمالاً إلى كرواتيا جنوباً ورومانيا وبلغاريا شرقاً.

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وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون بين أعضائها في مجالات الطاقة والبنى التحتية والأمن.

وتعترض هذه الدول على غرار الولايات المتحدة، خصوصاً على مشروع أنابيب غاز "نورد ستريم 2" (السيل الشمالي 2).

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات المرتبطة ببناء أنابيب "نورد ستريم 2" معتبرةً أن ذلك سيزيد اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي وكذلك سيعزز تأثير موسكو.