شفاء 8 آلاف مصاب بـ”كورونا” في الصين

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تحدث نائب وزير خارجية الصين عن شفاء 8 آلاف مصاب بفيروس كورونا، مبدياً ثقة بلاده من أن الوباء سينتهي قريبًا، رغم العدد الكبير من الإصابات، مشيراً إلى أن نسبة الوفيات منخفضة ولا تزيد على 2.99 بالمئة.
وأضاف أن “هناك فيروساً آخر ينتشر وهو الذعر”. وعبّر عن استياء من تعرض المواطنين الصينيين في بعض البلدان للتمييز.
وأوضح أن الصين قامت ببعض الخطوات منعت من انتشار الفيروس خارج الصين، مطمئناً بأنه يمكن السيطرة على الفيروس والشفاء منه.
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