“كورونا” يحتجز 8 طائرات في مطار هيثرو ـ لندن

احتجزت السلطات البريطانية، صباح اليوم السبت، 8 طائرات في مطار هيثرو بلندن إثر الاشتباه في إصابة عدد من الركاب بفيروس “كورونا” الجديد. ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، توقفت رحلة شركة الخطوط الجوية البريطانية القادمة من كوالالمبور لمدة ساعتين، بعدما عبر الموظفون عن قلقهم من أن عائلة ماليزية مكونة من 8 أفراد قد يكونون مصابين بالفيروس.

وطُلب من المسافرين على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية “يونايتد”، القادمة من سان فرانسيسكو، البقاء في الطائرة بعد هبوطها، لأن شخصاً ما على متنها ربما يكون قد أصيب بمرض شبيه بالأنفلونزا، وأبلغ الطيار الركاب بأنهم سيظلون على مدرج المطار لبعض الوقت.

وقال أحد المسافرين إنه طُلب من المسافرين ملء استمارة، وذلك قبل أن يأتي العمال الذين يرتدون بدلات عازلة لتنظيف الطائرة، في حديثه لـ”ديلي ميل”.

وذكر مسافر أن “الطيار جاء وأخبرنا بأن هناك شكوكا حول وجود حالة إصابة على متن الطائرة، وأن السلطات حجزت 7 طائرات أخرى للتأكد من الأمر”. وقالت الصحيفة إن مسؤولي الصحة العامة في إنكلترا ومطار هيثرو رفضوا الإفصاح عن أي تفاصيل.

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وكانت بريطانيا أعلنت قبل أسبوع أن فيروس كورونا الجديد يشكل تهديداً خطيراً ووشيكاً على الصحة العامة في خطوة من شأنها أن تمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس.

يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة البريطانية عن تضاعف عدد المصابين بكورونا إلى ثمانية، بعدما تم نقل 4 مصابين بفيروس كورونا في برايتون إلى لندن.

وأضافت وزارة الصحة أن “حدوث أو انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطرا ووشيكا للصحة العامة”.

وفي حصيلة جديدة، أعلنت السلطات الصينية السبت أنّ فيروس كورونا المستجد أودى حتى اليوم بحياة أكثر من 1523 شخصاً في الصين القاريّة بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما تخطى إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 66 ألفا.