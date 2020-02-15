كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تقيم نقطة عسكرية جديد قرب قرية ترمانين شمال إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري، أن تركيا أقامت نقطة عسكرية جديد قرب قرية ترمانين شمال إدلب، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت.

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وقد استقدمت القوات التركية، رتلًا عسكريًا جديدًا نحو الأراضي السورية، مؤلف من نحو 100 شاحنة وآلية عسكرية، دخل بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال مدينة إدلب.

ورصد المرصد السوري، تمركزًا لقوات تركية على إحدى التلال الواقعة شرق مدينة معرة مصرين شمال شرق مدينة إدلب، حيث انتشرت مصفحات وحاملات جند للجيش التركي هناك. كما انتشرت القوات التركية أيضاً في بلدة الجينة بريف حلب الغربي.