كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تجري تجارب على فيروس كورونا.. والنتائج بـ3 أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت الصين، اليوم السبت، تجارب على فيروس كورونا، مشيرة إلى أن النتائج ستظهر خلال 3 أسابيع، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد نائب وزير خارجية الصين، أن الوباء سينتهي قريبًا، رغم العدد الكبير من الإصابات، لافتًا إلى أن نسبة الوفيات منخفضة ولا تزيد على 2.99 بالمئة.

وقال وزير خارجية الصين، إن "هناك فيروسا آخر ينتشر وهو الذعر". وعبّر عن استياء من تعرض المواطنين الصينيين في بعض البلدان للتمييز.

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وأضاف وزير الخارجية الصيني، أن الصين قامت ببعض الخطوات منعت من انتشار الفيروس خارج الصين، مطمئناً بأنه يمكن السيطرة على الفيروس والشفاء منه. وتحدث عن شفاء 8 آلاف مصاب بالفيروس.

وقد أودى فيروس كورونا المستجد، بحياة أكثر من 1523 شخصاً في الصين القاريّة بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما تخطى إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 66 ألفا .