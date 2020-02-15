كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنظم الصيني يتعهد بمساعدة الشركات على استئناف عملها وسط كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة تنظيم السوق الصينية، اليوم السبت، عن سياسات لتشجيع الشركات على استئناف عملها وسط تفشي فيروس كورونا الجديد، قائلة، إنها ستسرع عملية الموافقة على تراخيص الإنتاج.

وأضافت، في بيان على موقعها على الإنترنت: "ستقوم الإدارة الحكومية لتنظيم السوق أيضًا بتسهيل إعداد التقارير عبر الإنترنت لصفقات الاندماج والاستحواذ، بالإضافة إلى مراجعات مكافحة الاحتكار".

وقد أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم السبت، في استخدام الأشعة فوق البنفسجية أو درجات الحرارة المرتفعة لتعقيم أوراق اليوان. ضمن خطة لوقف انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

وقال البنك المركزي الصيني، في مؤتمر صحفي، إن البنوك بدأت في تعقيم الأوراق النقدية، لوقف انتشار الفيروس، الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 1500 شخص، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأضاف المركزي الصيني: "بعدها يجري ختم وتخزين الأموال لمدة سبعة إلى 14 يوما - اعتمادا على شدة تفشي المرض في منطقة معينة - قبل إعادة تعميمها".

وحث فان ييفي، نائب محافظ البنك المركزي الصيني، البنوك على تقديم أوراق نقدية جديدة للعملاء كلما أمكن ذلك، مضيفًا: "البنك المركزي قام، بشكل طارئ، بإصدار ما قيمته 4 مليارات يوان في أوراق نقدية جديدة، لمقاطعة هوبي، مركز تفشي المرض".

وأشار فان، إلى أن هذه التدابير تهدف إلى "ضمان سلامة المواطنين وصحتهم عند استخدام النقود".