كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مالي.. مقتل 31 في هجوم مسلح بقرية أوجوساجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل ما لا يقل عن 31 شخصًا في هجوم على قرية كانت مسرحًا العام الماضي لأسوأ مذبحة مدنية في الذاكرة الأخيرة، حسبما أعلنت الحكومة، في ساعة متأخرة يوم الجمعة.

ولم يذكر البيان الحكومي من نفذ الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر من يوم الجمعة على قرية أوجوساجو وهي قرية من رعاة فولاني - الفلان شعب يقطن مواطن عديدة في غرب أفريقيا ووسط أفريقيا والساحل الأفريقي، والحجاز ويشكلون أقلية في كل دولة يسكنوها - بوسط مالي، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال حمدو ديكو من جمعية فولاني تابتال بولاكو: "لقد جاءوا وأطلقوا النار على كل ما تحرك".

في الهجوم على أوجوساجو في مارس، قتلت الميليشيات المشتبه بها من مجموعة متنافسة أكثر من 150 مدنيًا، وهو جزء من العنف العرقي والجهادي المتصاعد في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.

من جانبه، قال مولاي غيندو، عمدة بلدة بانكاس القريبة، ومسؤول محلي آخر، رفض ذكر اسمه، إن الهجوم الأخير جاء بعد أقل من 24 ساعة من مغادرة القوات المالية المتمركزة بالقرب من أوجوساجو قاعدتها.

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وقال متحدث باسم الجيش، إنه تم نشر جنود للرد على الهجوم لكنه لم يذكر تفاصيل.

انتقد سكان وسط مالي الجيش لفشله في حمايتهم من العنف الذي تسبب في نزوح 200 ألف شخص وترك العديد من المجتمعات بدون حكومة محلية أو وسائل دفاع.

لقد لجأوا إلى ميليشيات الدفاع عن النفس للحماية من الجهاديين والجماعات العرقية المتنافسة على الرغم من أن مجموعات الدفاع استخدمت أيضًا أسلحتها لتسوية الحسابات.

وقال مسؤولون ماليون، إنهم يشتبهون في قيام دان نا أمباساجو، وهي جماعة دوجون العرقية المناهضة للجهاد، بتنفيذ مذبحة العام الماضي في أوجوساجو. وتنفي المجموعة المسؤولية.

تدخلت القوات الفرنسية في العام 2013 لطرد الجهاديين المرتبطين بتنظيم القاعدة الذين استولوا على شمال مالي في العام السابق، لكن المتشددين أعادوا تنظيم صفوفهم، مما أذكى المنافسات العرقية في وسط مالي وفي أماكن أخرى لتعزيز التجنيد وزعزعة استقرار المنطقة.