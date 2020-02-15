كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة الصين الجديدة لوقف انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم السبت، في استخدام الأشعة فوق البنفسجية أو درجات الحرارة المرتفعة لتعقيم أوراق اليوان. ضمن خطة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي الصيني، في مؤتمر صحفي، إن البنوك بدأت في تعقيم الأوراق النقدية، لوقف انتشار الفيروس، الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 1500 شخص، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأضاف المركزي الصيني: "بعدها يجري ختم وتخزين الأموال لمدة سبعة إلى 14 يوما - اعتمادا على شدة تفشي المرض في منطقة معينة - قبل إعادة تعميمها".

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وحث فان ييفي، نائب محافظ البنك المركزي الصيني، البنوك على تقديم أوراق نقدية جديدة للعملاء كلما أمكن ذلك، مضيفًا: "البنك المركزي قام، بشكل طارئ، بإصدار ما قيمته 4 مليارات يوان في أوراق نقدية جديدة، لمقاطعة هوبي، مركز تفشي المرض".

وأشار فان، إلى أن هذه التدابير تهدف إلى "ضمان سلامة المواطنين وصحتهم عند استخدام النقود".

وكشفت السلطات الصينية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد بلغ 66492 حالة، فيما وصل عدد الوفيات في البر الرئيسي للصين إلى 1523.