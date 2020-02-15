كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنوب السودان: سلفا كير يوافق على مطلب أساسي للمعارضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق رئيس جنوب السودان سلفا كير، اليوم السبت، على مطلب أساسي للمعارضة، حسبما ذكرت قناة العربية.

وأعلن سلفا كير، عقب اجتماع في جوبا لكبار مسؤولي الحكومة والجيش، عودة النظام الفيدرالي لعشر ولايات، ما يمهد لتشكيل حكومة وحدة لإنهاء الحرب الأهلية.

وقال سلفا كير: "توصلنا إلى تسوية في مصلحة السلام. أنتظر من المعارضة أن تفعل الأمر نفسه"، حيث يشكّل عدد الولايات نقطة خلافية إذ ستقرر حدود الولايات نمط توزيع السلطة في البلاد.

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وقد رفض سلفا كير، مرارًا التراجع عن عدد الولايات، لكنه تعرض لضغوط دولية هائلة للقبول بتسوية.

وانخرط كير ومشار خصمان قديمان، في قتال وتصالحا عدة مرات، وتجاوزا مهلتين سابقتين للتوصل إلى سلام لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل 380 ألف شخص على الأقل وعانى الملايين على إثرها من الفقر الشديد.