كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان: ننسق مع الولايات المتحدة بشأن رحيل الأمريكيين من السفينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في اليابان، اليوم السبت، أنها تنسق مع الحكومة الأمريكية للمواطنين الأمريكيين لمغادرة سفينة الرحلات البحرية دايموند برنسيس والعودة إلى الوطن على متن رحلات مستأجرة للولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية، إن الحكومة اليابانية تعتقد أن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة ستخفف من عبء اليابان فيما يتعلق بالاستجابة الطبية للوضع على دايموند برنسيس وتقدر هذه الإجراءات.

كانت الولايات المتحدة قد ذكرت في وقت سابق اليوم السبت، أنها سترسل طائرة إلى اليابان لإعادة الركاب الأمريكيين على دايموند برنسيس، حيث حدثت معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين.