كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعترف: لا نستطيع فتح الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترفت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، بعدم قدرتها على استخراج المعلومات من الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، في الوقت الذي جدد فيه رفض طهران تسليم الصندوق لدولة أخرى.

وقد أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة ركاب أوكرانية، بصاروخين في الثامن من يناير الماضي، قرب العاصمة طهران، ما أسفر عن مقتل 176 راكبًا كانوا على متنها.

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وقال ظريف، إنه ”لا يمكن لإيران استخراج معلومات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، وإنها لن تسلمه لأي حكومة أجنبية“.

وطالبت عدة دول من بينها كندا وأوكرانيا وغيرهما إيران بتسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية.