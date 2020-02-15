كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماكرون": سياسة التحدي الأوروبية تجاه روسيا في السنوات الأخيرة فشلت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بأن سياسة التحدي الأوروبية تجاه روسيا في السنوات الأخيرة قد فشلت، وحيث إنه لا أحد يريد مواجهة موسكو مباشرة، كان الخيار الوحيد هو إجراء حوار أوثق لحل الخلافات.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، قال "ماكرون"، في مؤتمر ميونيخ الأمني: "أسمع تحدي كل شركائنا، أنا لست مجنونًا، ولكني أعلم التحدي والضعف ... إنها ليست سياسة، إنها نظام غير فعال تمامًا"، مضيفًا أنه لم ير أي من حلفائه على استعداد لمواجهة روسيا.

وأوضح الرئيس الفرنسي: "هناك خيار ثان وهو المطالبة بالحوار الاستراتيجي وإعادة تشغيله لأننا نتحدث اليوم أقل فأقل، تتضاعف الصراعات ولا يمكننا حلها."