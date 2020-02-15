كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أوغلو": تركيا تريد حل القضايا مع روسيا بشأن منطقة إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، بأن تركيا تريد حل القضايا مع روسيا حول منطقة إدلب شمال غرب سوريا من خلال الدبلوماسية، لكنها ستتخذ خطوات أخرى إذا لزم الأمر.

وفي حديثه إلى الصحفيين خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، قال "أوغلو"، إن وفداً تركياً سيتوجه إلى موسكو يوم الاثنين لإجراء محادثات بشأن إدلب، مضيفًا، أنه سيلتقي أيضًا بنظيره الروسي، سيرجي لافروف، في وقت لاحق اليوم السبت، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

تركيا وروسيا تدعمان طرفي النزاع في سوريا، لكنهما تعاونا للتوصل إلى حل سياسي. أدى هجوم الحكومة السورية إلى تعطيل تعاون أنقرة وموسكو الهش، بعد مقتل 13 جنديًا تركيًا خلال أسبوعين.