كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير الخارجية: الصين واثقة من انتهاء الوباء قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح تشين جانج، نائب وزير الخارجية الصيني، اليوم السبت، بأن الصين على ثقة من أن وباء فيروس كورونا سينتهى قريبًا وأن التأثير سيكون مؤقتًا فقط على اقتصادها، والذي سوف ينهض بقوة.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني، في مؤتمر ميونيخ الأمني: "إن تأثير الوباء على الاقتصاد الصيني سيكون قصير الأجل ومؤقت"، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف: "عندما ينتهي الوباء، سيتم إطلاق طلب المستهلكين الخافت بسرعة وسينهض الاقتصاد بقوة".

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وقد كشف مسؤولي الصحة في الصين، اليوم السبت، بعد يوم واحد من إصدار أوامر للأشخاص الذين عادوا إلى العاصمة من العطلات بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا، أنه تم تأكيد أكثر من 2600 حالة إصابة جديدة من تفشي فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين ووفاة 143 حالة أخرى.

وقال ليانج وانيان المسؤول في لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي، إن الحكومة ستواصل محاولة احتواء انتشار الفيروس في ووهان التي تخضع لاغلاق افتراضي لمدة ثلاثة أسابيع، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "ليانج"، أن اللجنة تركزت على خفض معدل الوفيات وتقليل معدل الإصابة.