كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تتنازل عن رسوم الطرق حتى يتم القضاء على كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل في الصين، اليوم السبت، أنها ستتنازل عن رسوم الطرق والطرق السريعة على الصعيد الوطني اعتبارا من 17 فبراير الجاري حتى يتم الانتهاء من مكافحة الوباء في البلاد.

وحسب وكالة "رويترز"، جاء هذا الإعلان على حساب WeChat الرسمي.

وقد كشف مسؤولي الصحة في الصين، اليوم السبت، بعد يوم واحد من إصدار أوامر للأشخاص الذين عادوا إلى العاصمة من العطلات بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا، أنه تم تأكيد أكثر من 2600 حالة إصابة جديدة من تفشي فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين ووفاة 143 حالة أخرى.

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وقال ليانج وانيان المسؤول في لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي، إن الحكومة ستواصل محاولة احتواء انتشار الفيروس في ووهان التي تخضع لاغلاق افتراضي لمدة ثلاثة أسابيع، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "ليانج"، أن اللجنة تركزت على خفض معدل الوفيات وتقليل معدل الإصابة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن مجموع الإصابات المؤكدة في جميع أنحاء الصين القارية بلغ 66,492 حالة بعد تأكيد إصابة 2،641 حالة جديدة، حتى يوم الجمعة.

وأضافت، أن عدد القتلى ارتفع إلى 1,523 بتأكيد 143 حالة جديدة، مع وقوع معظم الوفيات الجديدة في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، ولا سيما عاصمة مقاطعة ووهان، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، حيث بدأ تفشي المرض في ديسمبر.