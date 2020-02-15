طنجة.. توقيف دانماركيين اثنين مطلوبين للأنتربول في قضايا الاتجار في المخدرات

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، بتنسيق وثيق مع فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المدينة، مساء أمس الجمعة، من توقيف مواطنين من جنسية دانماركية، في وضعية إقامة غير نظامية بالمغرب، وذلك للاشتباه في كونهما يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الدولي في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن إجراءات تنقيط المشتبه فيهما بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول، أوضحت أنهما كانا يشكلان موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية الدنماركية، لتورطهما في قضايا التهريب الدولي للمخدرات.
وأضاف المصدر، أنه تم توقيف المشتبه فيهما داخل شقة بمدينة طنجة برفقة مواطن دانماركي ثالث، يرتبط معهما بعلاقة أسرية، والذي تبين أنه كان يتولى مهمة توفير الموارد المالية واللوجيستيكية للمشتبه فيهما، خلال فترة تواجدهما بالمغرب.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة، عن العثور بحوزتهما على مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية ولفافات من مخدر الشيرا.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما المبحوث عنهما على الصعيد الدولي، تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بينما تم إخضاع المشتبه فيه الثالث لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في هذه القضية.
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