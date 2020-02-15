مواجهات وإصابات خلال إحباط عملية للهجرة السرية في طنجة…وتوقيف مرشحين أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء

تمكنت السلطات المحلية بدعم من عناصر القوات المساعدة، ليلة الجمعة/السبت، بطنجة، من إحباط عملية للهجرة السرية، كانت ستنطلق من شاطئ أشقار، باتجاه السواحل الاسبانية، فيما أوقفت عددا من المرشحين للهجرة، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″، فإن السلطات المحلية توصلت بإخبارية، تفيد تواجد حوالي 10 أشخاص على الأقل، يحضرون لعملية الهجرة على متن قارب مطاطي، لتقوم بتطويق المكان بدعم من القوات المساعدة، وتتمكن من توقيف المرشحين للهجرة المذكورين.

وووفق المعطيات ذاتها، فإن المرشحين للهجرة دخلوا في عراك مع السلطات المحلية، ما تسبب في إصابة عدد منهم، بجروح متفاوتة، جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، لتلقي الإسعافات الضرورية.

وحلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، وباشرت تحقيقاتها في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.